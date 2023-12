© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alla scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli partecipa al seminario formativo "Dispersione scolastica e devianza minorile: scuola, famiglia, società, giustizia. Cambiare si può" promosso dall'associazione "Famiglia e Minori Ets". Sala del Refettorio, Palazzo S. Macuto, Camera dei Deputati, Via del Seminario 76. (Ore 11:30).- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive Monica Lucarelli partecipa all'inaugurazione della mostra "I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer". Padiglione 9a/9b, Mattatoio Roma, piazza Orazio Giustiniani 4. (Ore 11).- L'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia interviene a "Sentire, pensare e immaginare la città" nell'ambito di Città in scena - Festival della rigenerazione urbana. Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Ospiti, via Pietro de Coubertin 30. (Ore 15).- L’assessore ai grandi eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato premierà in Campidoglio Michael Magnesi campione mondiale 2020 Ibo dei pesi superpiuma con record di 21 vittorie all’attivo di cui 13 ottenute per KO. Aula Giulio Cesare. (Ore 17).- L'assessora alla scuola formazione e lavoro Claudia Pratelli partecipa alla inaugurazione dell'Emporio Solidale "Slow social market". L'iniziativa è promossa da Nonna Roma e Slow Food Roma. Via Cattaneo 4/C. (Ore 18). (segue) (Rer)