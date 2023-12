Tunisia: Istituto italiano di cultura inaugura la mostra "The Italian Spaceway" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ricordo di quel lancio, il Governo italiano ha istituito nel 2021 la Giornata Nazionale dello Spazio che si celebra venerdì. La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini sui contributi che la scienza e la tecnologia applicate allo spazio portano al miglioramento della condizione umana e a far comprendere i benefici che dalle attività spaziali arrivano nella vita di tutti i giorni, in termini di crescita, benessere, immagine e ruolo dell'Italia sul piano internazionale Per venerdì sono previsti un po' in tutta Italia. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy inaugurerà a Roma la mostra dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), dal titolo "Made in Italy dello Spazio - Osservazione, Esplorazione, Futuro e Tecnologia: il viaggio italiano dalla Terra al Cosmo", allestita presso Palazzo Piacentini. All'inaugurazione è prevista la partecipazione del presidente dell'Asi, Teodoro Valente, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del ministro dell'Università e ricerca, Anna Maria Bernini, e del capo di Gabinetto del Mimit, Federico Eichberg. L'esposizione racconta le competenze tecnologiche e scientifiche dell'Italia nello Spazio, con un taglio fortemente divulgativo e coinvolgente. Sempre a Roma, presso la sede Asi, si terrà l'evento "In cinque minuti: le parole chiave del successo del Made in Italy dello Spazio", alla presenza del ministro Urso e del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. (Tut)