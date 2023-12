Trasporti: De Filippis (Mercitalia), lanciamo il manifesto della logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mettere in relazione i fabbisogni logistici delle imprese e le performance infrastrutturali dell'Italia Centrale con il Piano industriale del Gruppo FS 2023-2032, ma anche fornire un'evoluzione del sistema che punta all'intermodalità e lo shift modale verso il trasporto ferroviario merci. Questi i temi affrontati oggi a Roma, durante l'ultima tappa del roadshow "La Logistica al servizio del Paese", organizzato e promosso da Mercitalia Logistics, capofila del Polo Logistica del Gruppo Fs e Uniontrasporti. Strategie e nuovi business con l'obiettivo di avviare un dibattito costruttivo per analizzare e contestualizzare gli interventi infrastrutturali: durante l'evento è stato presentato il "Manifesto programmatico per una nuova era della Logistica". Dieci punti programmatici, sottoscritti dai rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni e delle imprese, in cui si condividono le esigenze del sistema della logistica e della mobilità delle merci, per garantire un futuro più efficiente, sostenibile e integrato del sistema della logistica e della mobilità delle merci. “Lanciamo oggi il Manifesto della Logistica: 10 punti programmatici per tracciare la linea da seguire per il futuro del settore. Investimenti, digitalizzazione, multimodalità e formazione i capisaldi per ottimizzare i processi in corso e lanciare nuove idee come la realizzazione di una Scuola della Logistica. Lo firmiamo oggi, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle imprese, in occasione dell'ultima tappa del roadshow, ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore delegato di Mercitalia Logostics. "Durante i tre appuntamenti oltre 40 rappresentanti delle istituzioni e delle imprese si sono confrontati in cinque tavoli, con la partecipazione di oltre 300 persone. Queste occasioni ci consentono di dialogare con i nostri stakeholder per trasformare le loro esigenze in nuovi traffici, facendo sì che i nostri oltre 100mila treni all'anno possano aumentare e connettere in maniera capillare i territori a benefico dell'economia del Pese. Stiamo lavorando per diventare il player europeo della logistica, affinché l'Italia sia il vero volano dell'economia verso l'Europa e tutti i Paesi a sud del Mediterraneo”, ha aggiunto. (segue) (Com)