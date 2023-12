Trasporti: De Filippis (Mercitalia), lanciamo il manifesto della logistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministratore delegato Mercitalia Logistics, Sabrina De Filippis ha presentato i pilastri dell'ambizioso piano industriale del polo logistica, evidenziandone il ruolo cruciale per il rilancio del traffico merci in Italia, che punta a garantire un futuro più efficiente, sostenibile e integrato del sistema della logistica e della mobilità delle merci. Dopo i saluti istituzionali di Antonio Paoletti, vice presidente vicario Unioncamere, Ivo Blandina, presidente Uniontrasporti e Fabrizio Dell'Orefice, responsabile Affari istituzionali Italia Gruppo Fs Italiane, sono intervenuti Antonello Fontanili, Direttore Uniontrasporti, che ha presentato la relazione sui fabbisogni logistici, le performance infrastrutturali e le priorità di intervento dell'Italia Centrale e Marco Fossataro, responsabile Administration, finance & control Gruppo Fs italiane, che ha presentato le strategie del gruppo Fs per la mobilità del futuro. L'evento di oggi è stato un momento di confronto per "mettere a sistema" tutte le tappe di un percorso virtuoso iniziato a Milano e proseguito a Bari, evidenziando i fabbisogni logistici delle imprese, le performance infrastrutturali del nostro Paese e fornire una visione dell'evoluzione del sistema logistico. Un'occasione per ricordare i numeri del comparto nelle regioni del centro Italia, che vede oltre un milione di imprese attive e un interscambio commerciale di circa 54 milioni di tonnellate di merci nel 2022, in forte crescita dal 2021 (+15 per cento), per un valore complessivo di oltre 220 miliardi di euro. Merci che viaggiano per la maggior parte verso Germania, Francia e Svizzera, attraversando i valichi alpini, che al momento presentano delle difficoltà oggettive nella circolazione dei treni viste le numerose interruzioni per lavori e interruzioni non prevedibili. Con circa tre miliardi di investimenti il Polo Logistica punta a diventare un player player a 360 gradi, attraverso la gestione dei terminali e delle piattaforme per garantire completa intermodalità con la gomma e le navi, generare valore per l'industria e per i territori, dal primo all'ultimo miglio. Una Logistica efficace e sostenibile è fondamentale per alimentare la catena del valore e migliorare la competitività di tutto il sistema economico. Un settore che deve affrontare sfide complesse e raggiungere obiettivi ambiziosi sia a livello nazionale che Europeo, tra cui la riduzione delle emissioni di CO2 dei trasporti del 90 per cento entro il 2050. (Com)