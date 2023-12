Ue: Michel chiama leader Ucraina, Moldova e Georgia per congratularsi, vostro futuro con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha sentito telefonicamente i leader di Ucraina, Moldova e Georgia per congratularsi per i passi avanti nel percorso verso l'adesione all'Unione europea. "Ho appena chiamato la presidente Maiu Sandu, il presidente Volodymyr Zelensky e il primo ministro Irakli Gharibashvili per congratularmi con loro per la svolta storica che i loro Paesi stanno prendendo con la decisione odierna del Consiglio europeo. Il vostro futuro è nella nostra famiglia dell'Ue", si legge in un messaggio pubblicato su X da Michel. (Beb)