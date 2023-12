Tunisia: Istituto italiano di cultura inaugura la mostra "The Italian Spaceway"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della terza edizione della Giornata nazionale dello Spazio, l'Ambasciata d'Italia a Tunisi, d'intesa con l'Istituto italiano di cultura, ha inaugurato giovedì sera la mostra "The Italian Spaceway". La mostra, che sarà visitabile fino al 14 gennaio, è frutto di una collaborazione del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale con il Comitato Iac Milano 2024 e con il mensile di divulgazione scientifica Focus del Gruppo Mondadori, in vista dello "International astronautical congress (Iac)" che si svolgerà a Milano dal 14 al 18 ottobre 2024. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di raccontare il ruolo dell'Italia e del Made in Italy nello sviluppo di tecnologie spaziali che contribuiscono a modelli di produzione e consumo più sostenibili e ad attività spaziali che concedono contributi significativi alle attività terrestri attraverso la ricerca e gli sviluppi tecnologici collaterali. La mostra si concentra in particolare su sei pilastri: Earth Observation, In-orbit Servicing and Space Robotics, Safety and Space Debris, Space Exploration, Space Transportation, Space Weather. Sono trascorsi 59 anni dal 15 dicembre 1964, giorno in cui l'Italia lanciava nello spazio il satellite San Marco 1, diventando così il terzo Paese al mondo - dopo Stati Uniti e Unione Sovietica - a "superare l'atmosfera" conquistando un accesso autonomo allo spazio. Partendo dal progetto, ideato dal Generale del corpo del Genio aeronautico, Luigi Broglio, oggi l'Italia è diventata un pilastro del settore spaziale europeo. La data scelta è quella del 15 dicembre in cui si celebra il primo lancio in orbita di un satellite sferico, il San Marco 1, denominato lo "sputnik tricolore". (segue) (Tut)