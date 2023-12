Ucraina: Zelensky ringrazia Scholz per leadership Germania su apertura negoziati Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha ringraziato in occasione della decisione del Consiglio europeo di aprire negoziati di adesione all'Ue a favore di Kiev. "L'ho ringraziato per il ruolo di leadership della Germania e per i suoi sforzi personali. Il sostegno della Germania cresce ogni giorno, l’Ucraina lo vede e lo ricorderà sempre", ha scritto Zelensky sui suoi profili social. (Kiu)