Ucraina: leader Ue, bene accordo su 12esimo pacchetto sanzioni

L'Unione europea è determinata a indebolire ulteriormente la capacità della Russia di condurre la sua guerra di aggressione, anche attraverso un ulteriore rafforzamento delle sanzioni, la loro piena ed efficace attuazione e la prevenzione della loro elusione, in particolare per le merci ad alto rischio, in stretta collaborazione con i partner e gli alleati. È quanto si legge nelle conclusioni adottate al Consiglio europeo di Bruxelles nel capitolo riguardante l'Ucraina. "Il Consiglio europeo accoglie con favore l'adozione del dodicesimo pacchetto di sanzioni. Si compiace inoltre dell'accordo raggiunto sulla direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione", continua il testo.