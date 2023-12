Francia: ritrovato ragazzo britannico scomparso 6 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alex Batty, un ragazzo britannico di 17 anni, è stato ritrovato in Francia, nei pressi di Tolosa, dopo essere scomparso sei anni fa. Lo ha reso moto la Procura di Tolosa. La polizia del Grand Manchester, di cui è originario il giovane, ha fatto sapere di essere in contatto con le autorità francesi per avere maggiori dettagli. Il quotidiano "Le Parisien" spiega che uno studente di Tolosa ha raccontato di aver recuperato il giovane nella notte tra il 12 e il 13 novembre. Batty stava camminando sul ciglio di una strada con uno skate e una torcia accesa. Il 17enne gli avrebbe raccontato di essere scappato da una comunità religiosa itinerante che vive tra il dipartimento dell'Aude e quello dell'Ariege, dove l'aveva portato sua madre. "Mi ha detto che sua madre era un po' illuminata, che la vita in questa comunità non gli piaceva", ha spiegato lo studente di Tolosa. Batty era scomparso durante delle vacanze passate con la madre e il nonno. La nonna, che lo teneva in custodia, nel 2018 aveva dichiarato all'emittente televisiva "Bbc" che il ragazzo era stato potato in una comunità in Marocco. (Frp)