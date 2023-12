Spagna-Ucraina: Sanchez si congratula con Zelensky per avvio negoziati adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è congratulato telefonicamente con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la decisione del Consiglio europeo di avviare i negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Ue. "Oggi il popolo ucraino è un passo più vicino alla realizzazione delle sue aspirazioni di libertà e progresso, i valori che definiscono la nostra Unione. Continueremo a sostenere l'Ucraina in questo percorso", ha affermato Sanchez in un messaggio su X. (Spm)