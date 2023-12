Americhe: Territorio Essequibo, Venezuela e Guyana concordi per proseguire dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I presidenti di Venezuela e Guyana, Nicolas Maduro e Irfaan Ali, hanno manifestato la disponibilità a proseguire la discussione per risolvere il contenzioso sul Territorio Essequibo. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza venezuelana riportando le immagini dell'incontro che i due leader hanno tenuto a Kingston, capitale di San Vicente e Granadinas e sede dei colloqui. "Vigorosa stretta di mano suggella la disponibilità di Venezuela e Guyana per portare avanti il dialogo aperto per dirimere la controversia relativa al territorio Essequibo", recita un messaggio pubblicato sul profilo X della presidenza. Altre foto dell'incontro sono state pubblicate sul profilo del presidente Ali, senza ulteriori commenti. All'incontro erano presenti, anche Celso Amorim, consigliere di politica estera del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il ministro degli Esteri della Colombia, Alvaro Lleyva. La riunione è stata inoltre accompagnata al primo ministro di Dominica, Roosvelt Skerrit, che è anche presidente pro tempore della Comunità dei Caraibi (Caricom) e da una delegazione composta per l'occasione dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. A fare gli onori di casa il primo ministro di San Vicente, nonché presidente di turno della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac).