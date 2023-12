Americhe: Territorio Essequibo, Venezuela e Guyana concordi per proseguire dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, dunque, nessun indizio sui reali contenuti della riunione. "Un faccia a faccia è quello che abbiamo sempre voluto", aveva detto Maduro rispondendo all'invito del primo ministro di San Vicente, Gonsalves. "Andiamo lì con le migliori intenzioni, portando la voce del popolo del Venezuela e cercheremo di mettere sul sentiero della politica e della diplomazia il conflitto nato per le decisioni illegali del governo della Guyana e della ExxonMobil", segnalava Maduro, denunciando le operazioni petrolifere messe in atto nelle acque contese. Ali aveva da parte sua detto che l'incontro sarebbe stata occasione per mantenere le relazioni su un piano di collaborazione ma che in nessun modo si potrà discutere della sovranità del Territorio, un'abbondante fetta di terra a occidente del fiume Essequibo. Di più, le parole che il presidente venezuelano ha detto a proposito degli appalti concessi alle aziende petrolifere, sono per Ali "temerarie". Maduro "dimostra di essere un criminale", ha detto il presidente della Guyana intervistato dalla "Nbc". (segue) (Vec)