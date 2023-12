Americhe: Territorio Essequibo, Venezuela e Guyana concordi per proseguire dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ha celebrato domenica 3 dicembre un referendum consultivo sul futuro del Territorio Esequibo, considerato dal governo Maduro come il mandato per trasformare la regione in un nuovo Stato della federazione. Una strategia portata avanti con una serie di decreti che la Guyana ha denunciato come illegittimi chiedendo l'intervento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Acquisito il risultato del referendum, Maduro ha lanciato una pesante offensiva sul Territorio Esequibo acuendo così il rischio di un nuovo conflitto. Il presidente ha infatti concesso "tre mesi" alla statunitense Exxon Mobil, alla francese TotalEnergies e alle altre imprese energetiche straniere per interrompere le attività di esplorazione e sfruttamento degli idrocarburi concesse dal governo della Guyana e "abbandonare" la regione. Solo dopo, ha precisato il capo dello Stato, Caracas potrà tornare a dialogare sulla contesa internazionale aperta con Georgetown. Forte del mandato "sacro" ricevuto dal referendum consultivo di domenica - con cui il governo ha visto riconosciute ad ampia maggioranza le rivendicazioni storiche sulla regione -, Maduro ha presentato un piano per rendere il "Territorio" un nuovo Stato del Venezuela, dando anche ordine di stampare e diffondere una nuova mappa geografica aggiornata. (segue) (Vec)