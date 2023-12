Enel: Moody’s conferma rating Baa1, outlook invariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moody’s ha confermato oggi il rating sul debito a lungo termine di Enel a "Baa1". L'agenzia ha inoltre mantenuto a "P-2" il rating sul debito a breve termine di Enel. È quanto si legge in una nota di Enel. Moody’s ha affermato che la conferma del rating riflette principalmente le prospettive di Enel di ristabilire il proprio profilo finanziario a un livello in linea con l'attuale rating Baa1. Tale rating continua a riflettere l'ampia diversificazione geografica e di scala del Gruppo Enel, nonché il modello di business del Gruppo che rimarrà prevalentemente guidato da business regolamentati e coperti da contratti. (Com)