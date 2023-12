Ucraina: Zelensky ringrazia Michel per sforzi profusi su apertura negoziati adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ringrazia il presidente del Consiglio europeo Charles Michel per gli sforzi profusi per favorire l'apertura dei negoziati di adesione all'Ue. lLo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui suoi profili social. "Mi ha fatto piacere apprendere dal presidente Michel la decisione del Consiglio europeo di avviare personalmente i negoziati. Charles, grazie per la tua leadership, per i tuoi sforzi e la tua fiducia nell’Ucraina!", ha scritto Zelensky.(Kiu)