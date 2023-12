Sanità: centrodestra Lazio, su Tivoli da Pd e Cgil sciacallaggio politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la sua Giunta "hanno messo in campo misure straordinarie per rilanciare la sanità e affrontare l’emergenza nei pronto soccorso creatasi dopo l’incendio all’ospedale di Tivoli. E il Pd è la Cgil cosa fanno? Attaccano Rocca per aver aumentato di 178 posti letto l’offerta sanitaria per alleggerire la rete dell’emergenza e compensare la chiusura del San Giovanni Evangelista. Accusare Rocca di dare soldi ai privati è sciacallaggio politico". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo dei partiti della maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale del Lazio. "Dov’erano Pd e Cgil quando D’Amato regalava ai privati 500 milioni l’anno? Suggeriamo al sindacato di occuparsi dei lavoratori e di complimentarsi con Rocca per le 3900 assunzioni effettuate nel 2023 - continua la nota del centrodestra -. E al Pd consigliamo di tacere vista la condizione penosa in cui ha lasciato la sanità del Lazio dopo dieci anni di amministrazione. Da anni Tivoli entra i peggiori otto ospedali d’Italia e il Pd dovrebbe avere il buon gusto di tacere”, conclude la nota.(Com)