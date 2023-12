Libia: fonti "Nova", aereo Wagner colpito da raid nella base di Jufrah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Velivoli non identificati hanno attaccato nei giorni scorsi la base aerea di Al Jufra, nella Libia centrale, distruggendo un aereo da guerra e danneggiandone la pista. Lo hanno riferito ad “Agenzia Nova” due diverse fonti libiche. Non è ancora chiaro il tipo di velivolo utilizzato nell’attacco, né il motivo per cui è avvenuto. È certo, tuttavia, che la base di Al Jufra ospita i mercenari e i caccia del gruppo russo Wagner, alleati dell’Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar. Le fonti sentite da “Nova” sono in disaccordo sulla data presunta dell’azione militare: secondo la prima fonte, dovrebbe essere avvenuta il 7 dicembre alle 2:37 del mattino; per la seconda fonte, invece, l’attacco si è tenuto tra martedì 12 e mercoledì 13 dicembre. Non è immediatamente chiaro se si tratti due operazioni separate. La prima fonte aggiunge che un altro raid aereo ha avuto luogo poco dopo vicino la località di Zillah, circa 200 chilometri a est di Jufrah, vicino ai giacimenti della cosiddetta Mezzaluna petrolifera libica. La seconda fonte riferisce che le forze di Haftar - in particolare la Brigata Tariq bin Ziyad - hanno intensificato le attività a Sirte, dove si è tenuta un‘esercitazione per aumenterà lo stato di prontezza militare. (Lit)