Ucraina: De Croo, momento storico, diamo segnale a ucraini e a Mosca

- La decisione di avviare i colloqui d'adesione con l'Ucraina è una decisione storica. "L'Europa non abbandona l'Ucraina. È un segnale per la popolazione ucraina e per Mosca". Lo ha detto il premier belga, Alexander De Croo, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo di Bruxelles. "C'è stata una lunga discussione su quale fosse l'importanza di dare questo segnale all'Ucraina. Penso che non vada sottovalutato. È un Paese che si trova in guerra da quasi due anni, la popolazione ha fatto dei sacrifici enormi. È anche un messaggio molto importante verso Mosca. L'Europa non abbandona l'Ucraina. Siamo uniti in Europa e vogliamo tenere l'Ucraina dalla con noi", ha dichiarato De Croo. "Viktor Orban non ha usato il suo diritto di veto. Questo è un momento importante. Pensavamo che sarebbe stata una discussione molto lunga, ma alla fine l'Unione europea inizierà i colloqui di adesione con l'Ucraina. Ci vorranno anni, è un processo molto, molto lungo, ma oggi è stato dato il segnale necessario per gli ucraini, ma anche per Mosca", ha aggiunto. Riguardo il possibile veto di Orban, De Croo ha spiegato che i 26 Stati membri "sono stati stati molto, molto chiari sull'importanza di dare questo segnale". A un certo punto, ha concluso il premier belga, "è stato chiaro che non si sarebbe opposto a questa decisione. È stato un momento storico". (Beb)