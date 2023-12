Gaza: Casa Bianca, lavoriamo ad una nuova pausa umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a sostenere Israele contro il movimento islamista palestinese di Hamas, lavorando anche per concordare una nuova pausa umanitaria e liberare così il resto degli ostaggi. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Hamas puó porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza in ogni momento, deponendo le armi e liberando gli ostaggi”, ha aggiunto, sottolineando che il consigliere Jake Sullivan, durante la sua visita in Israele, ha discusso la necessità di operazioni “mirate e localizzate” da parte delle forze israeliane, per proteggere i civili. (Was)