- "Giornata importante quella di oggi per l'Europa per la decisione di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina. Una svolta che l'Italia ha fortemente voluto e per la quale ha svolto un ruolo determinante". Lo scrive su X Raffaele Fitto, ministro alle Politiche europee, al Pnrr, alle Politiche di Coesione e al Sud. (Rin)