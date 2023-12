Legge Bilancio: Borghi (Iv), no a reddito proposto da Si, ripristinare Rei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora in commissione Bilancio al Senato, Sinistra italiana ha proposto di introdurre il Reddito universale di base da finanziare con il monopolio della cannabis e l'introduzione della patrimoniale. Non è bastato il fallimento del reddito di cittadinanza, non basta la pesante pressione fiscale italiana: assistenzialismo e tasse continuano ad essere un mantra per una sinistra d'annata, lo slogan perfetto per garantire una rendita di voti alla destra". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. "Ho fatto gentilmente notare che Italia Viva non acconsentirà mai a nuove tasse e che un aiuto alle fasce deboli che evitava truffe e sprechi c'era e si chiamava Rei (voluto dal governo Renzi): basta ripristinarlo", conclude. (Rin)