Usa: Casa Bianca, repubblicani vanno in vacanza mentre Ucraina combatte

- I repubblicani al Congresso stanno bloccando da mesi gli aiuti all’Ucraina, e ora stanno andando in vacanza, mentre gli ucraini continuano a combattere. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Putin oggi ha detto che la guerra continuerà finchè tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti, e sappiamo tutti cosa significa: spero che i repubblicani abbiano ascoltato le sue parole”, ha detto.(Was)