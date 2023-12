Gaza: Casa Bianca, Anp dovrà avere ruolo nella governance ma servono riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale palestinese (Anp) dovrà avere un ruolo nella governance della Striscia di Gaza al termine della guerra, che in ogni caso dovrà rappresentare gli interessi del popolo palestinese. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Tuttavia, deve essere riformata e revitalizzata: Israele dovrà avere un ruolo durante questa transizione”, ha detto. (Was)