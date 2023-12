Libano: presidente parlamento aggiorna sessione su proroga mandato capo dell’esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento del Libano, Nabih Berri, ha aggiornato la sessione legislativa a domani, venerdì, alle 15:00 (ora di Beirut, 14:00 ora italiana), a causa della mancanza del numero legale. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese “Nna”, precisando che la sessione avrebbe potuto contribuire a risolvere un possibile vuoto alla guida dell'esercito, eventualità che andrebbe ad aggiungersi alla mancanza della carica del presidente della Repubblica, vacante da più di un anno. Berri aveva convocato il parlamento per esaminare una serie di leggi, tra cui quella relativa alla proroga di un anno del mandato dell'attuale comandante in capo dell'esercito libanese, il generale Joseph Aoun. Tuttavia, la sessione è stata dapprima sospesa e poi aggiornata per mancanza del numero legale. (segue) (Lib)