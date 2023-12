Libano: presidente parlamento aggiorna sessione su proroga mandato capo dell’esercito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analista libanese Bechara Khairallah ha dichiarato in un'intervista esclusiva ad “Agenzia Nova”, che "l'estensione del mandato del capo dell'esercito potrebbe non avvenire e (che) il vuoto durerà a lungo". ”I blocchi parlamentari che si sono riuniti per prolungare il mandato del capo dell'esercito potrebbero accordarsi per eleggere un presidente della Repubblica e porre fine alla mancanza della prima carica dello Stato libanese, in conformità con il sistema democratico e con la Costituzione", ha affermato Khairallah. Lo scorso martedì 12 dicembre, il primo ministro uscente, Najib Miqati, ha convocato per domani, venerdì, una riunione del Consiglio dei ministri per discutere della questione. Da parte sua, Hassan Fadlallah, deputato del partito sciita filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato che "non può esserci un vuoto alla guida dell'istituzione militare. Il mandato del generale Aoun, nominato dall'ex presidente Michel Aoun nel 2017, scadrà il 10 gennaio 2024 per raggiungimento dell'età di pensionamento di 60 anni”. Se il suo posto dovesse rimanere vacante, dovrebbe subentrare il capo dello Stato, “ma anche questa carica è vacante da un anno”, ha spiegato Fadlallah. “Il capo dello Stato è responsabile della nomina di importanti cariche, tra cui quella del comandante in capo dell'esercito, ma il Libano è senza presidente dall'ottobre 2022, quando il parlamento, profondamente diviso, non è riuscito a trovare un accordo sul successore di Michel Aoun”, ha concluso Fadlallah. (segue) (Lib)