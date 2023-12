Libano: presidente parlamento aggiorna sessione su proroga mandato capo dell’esercito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene il Consiglio dei ministri assuma generalmente i poteri del capo di Stato in caso di vacanza del presidente – come già capitato in passato in Libano - il gabinetto mantiene uno status ad interim e i suoi poteri sono quindi fortemente limitati. Alcuni blocchi politici, in particolare il Movimento patriottico libero, partito maronita fondato dall'ex presidente Michel Aoun, rimangono profondamente contrari a prolungare il mandato del generale Aoun, perché sostengono che sarebbe "incostituzionale e che un alto ufficiale potrebbe intervenire per riempire il vuoto". I sostenitori della proroga del mandato del generale Aoun accusano "il leader del Movimento patriottico libero, Gebran Bassil, di essere motivato da disaccordi personali con il comandante dell'esercito", nonostante Bassil abbia sempre respinto tali affermazioni. (Lib)