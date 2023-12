© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sentito al telefono l'omologo francese Emmanuel Macron. "Grazie, Emmanuel, per i tuoi calorosi saluti e per tutto il sostegno che la Francia ci ha dato lungo il cammino", ha scritto Zelensky, ringraziando Macron per il sostegno di Parigi all'apertura dei negoziati di adesione all'Ue. (Kiu)