Roma: De Priamo (Fd'I), minacce a sezione partito alla Garbatella, no a odio politico

21 luglio 2021

- A Roma "nella notte ignoti hanno imbrattato i muri e le porte della sezione di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale" alla Garbatella ma "gli anni della violenza e dell'odio restano solo nelle menti di chi non ha argomenti politici". Lo afferma in una nota il senatore di Fd'I, Andrea De Priamo. "Ancora una volta qualcuno sceglie la strada dell'odio e delle minacce e vorrebbe ricreare quel clima di contrapposizione che, in anni passati, ha generato violenza sacrificando troppe vite tra giovani militanti di destra e di sinistra - spiega -. Un plauso al sindaco Gualtieri che, condannando la violenza, ha simbolicamente cancellato le scritte. Esprimo la massima solidarietà al circolo della Garbatella, nella certezza che la destra non cadrà nella trappola della provocazione e che gli anni della violenza e dell'odio restano solo nelle menti di chi non ha argomenti politici né proposte e cerca un nemico come unico strumento per autolegittimarsi". (Com)