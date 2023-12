Imprese: Mps, nuova composizione di Comitati endoconsiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (la "Banca") riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Nicola Maione, a seguito delle dimissioni del professor Marco Giorgino, ha nominato, quali nuovi componenti del Comitato eischi e sostenibilità e del Comitato remunerazione, i seguenti amministratori indipendenti: per il Comitato rischi e sostenibilità, la professoressa Laura Martiniello, che contestualmente cessa di essere componente del Comitato remunerazione e per il Comitato remunerazione, l’avvocato Paola De Martini e la dottoressa Lucia Foti Belligambi. Il Comitato rischi e sostenibilità ha provveduto, in data odierna, a nominare quale proprio presidente - in sostituzione del professor Marco Giorgino - la dottoressa Alessandra Giuseppina Barzaghi, amministratore indipendente già componente del medesimo Comitato. Sono in corso di avvio - spiega una nota - le attività istruttorie dirette a valutare l’integrazione del Consiglio di amministrazione.(Com)