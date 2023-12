Sanità: Savo (Fd'I), nel Lazio Rocca risponde a criticità sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, "con i fatti e con i numeri risponde alle emergenze della sanità territoriale". Lo afferma in una nota la consigliera di Fd'I del Lazio, e presidente della commissione regionale Sanità, Alessia Savo. "Centosettantotto posti letto per il trasferimento dei pazienti dai pronto soccorso dopo l'improvvisa chiusura dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli; oltre 18 milioni di euro a carico della Regione Lazio per interventi di adeguamento alla normativa antisismica delle aziende sanitarie regionali; altre 1.200 assunzioni che, da inizio mandato, salgono a 3.900 e 7 nuove postazioni dell'Ares 118 oltre al via libera al nuovo ospedale Tiburtino con 392 posti letto - sottolinea -. Questa è la risposta del governo regionale presieduto da Francesco Rocca che con i fatti e con i numeri risponde alle emergenze della sanità territoriale e lo fa con la rapidità che un dramma, come quello dell'ospedale di Tivoli, impone a un'amministrazione che deve agire con velocità, efficienza e responsabilità". (segue) (Com)