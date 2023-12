Sanità: Savo (Fd'I), nel Lazio Rocca risponde a criticità sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il percorso avviato dalla nostra Regione - prosegue Savo - non ha avuto battute d'arresto: ciò che è accaduto meno di una settimana fa all’ospedale San Giovanni Evangelista obbliga a una riflessione ma anche e soprattutto a interventi efficaci che accertino l'esistenza e il funzionamento di tutte le misure di sicurezza che non possono consentire errori o negligenze in nessun luogo e, se possibile, ancora di più in quelli, come gli ospedali, che sono aree protette in cui i cittadini utenti devono trovare soltanto cure, assistenza e risposte ai loro bisogni. Il nostro impegno - aggiunge - quello che sin da subito abbiamo preso con il territorio e con la popolazione del Lazio, è reale, effettivo e si misura con i fatti: ringrazio il presidente Rocca, la giunta regionale e il direttore urbani per il grande lavoro portato avanti in questi mesi che denota il senso della buona amministrazione e l'idea di governo improntata alle esigenze della collettività. Ma anche al miglioramento degli standard sanitari che devono poter rispondere alle necessità di un territorio complesso e articolato come il Lazio. La nostra missione di ricostruzione e rafforzamento della sanità - conclude - non finisce qui ma possiamo ragionevolmente parlare di un altro grande passo avanti di cui il nostro territorio aveva urgente e improrogabile esigenza". (Com)