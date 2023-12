Sanità: nuovo ospedale, posti letto e fondi antincendio, il piano Rocca dopo incendio Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo ospedale Tiburtino, 1.200 assunzioni, risorse per misure antincendio e 178 nuovi posti letto. Sono queste i provvedimenti messi in campo dalla Regione Lazio, guidata da Francesco Rocca, per rispondere alla chiusura temporanea e improvvisa dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, colpito da un incendio venerdì scorso in cui sono morte 3 persone. Le misure sono state approvate oggi dalla giunta regionale. Il presidente Rocca ha deciso di accelerare la procedura per realizzare il nuovo policlinico Tiburtino, nel territorio di Tivoli. Il progetto rientra nella programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, che aumenta di 169 posti letto l'offerta sanitaria nel Lazio, rispetto alla precedente programmazione. L'intervento per la realizzazione del nuovo ospedale Tiburtino con 392 posti letto, a fronte degli attuali 261 posti letto dell'ospedale di Tivoli, prevede lo stanziamento di un importo complessivo di oltre 204 milioni di euro, di cui circa 194 milioni di euro a carico dello Stato e quasi 1,5 milioni di euro dal bilancio della Regione Lazio, a cui vanno sommati 8,7 milioni di euro per le spese di progettazione. La gara pubblica per il nuovo ospedale di Tivoli potrebbe partire "prima dell'estate. I tempi vanno da 2 anni e mezzo a 3 anni, prima della fine del mio mandato", ha spiegato il governatore Rocca. (segue) (Rer)