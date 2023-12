Sanità: nuovo ospedale, posti letto e fondi antincendio, il piano Rocca dopo incendio Tivoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 10 milioni di euro per 178 nuovi posti letto, da qui a 6 mesi, per consentire l'efficiente e il tempestivo trasferimento dei pazienti dai pronto soccorso degli ospedali Sant'Andrea, Umberto I, Pertini, Tor Vergata, Casilino e Madre Giuseppina Vannini. La chiusura dell'ospedale di Tivoli, infatti, ha generato una forte pressione sugli ospedali dell'area est di Roma. I pronto soccorso sono in affanno e non riescono a liberare le ambulanze in tempi brevi per renderle nuovamente operative sul territorio. "Oggi c'erano 40 ambulanze bloccate. Quindi per dare una risposta temporanea, abbiamo deciso di acquistare 178 posti letto per 6 mesi dalle strutture private accreditate". Nel dettaglio la Regione acquisterà: 25 posti letto dal polo sanitario San Feliciano; 23 posti letto dalla casa di cura Villa Tiberia; 12 posti letto dalla casa di cura Villa Betania; 14 posti letto dall'Istituto dermopatico dell'Immacolata; 28 posti letto dalla Nuova clinica Latina – Istituto di Neuroscienze; 8 posti letto dalla clinica Guarnieri; 8 posti letto dalla clinica Fabia Mater; 23 posti letto dalla casa di cura Nuova Itor; 3 posti letto dalla casa di cura Villa Fulvia; 6 posti letto dalla clinica Madonna delle Grazie di Velletri; 15 posti letto dalla casa di cura San Raffaele Montecompatri; 13 posti letto dall'ospedale Regina Apostolorum di Albano. (segue) (Rer)