Sanità: nuovo ospedale, posti letto e fondi antincendio, il piano Rocca dopo incendio Tivoli (3)

- Non solo. Nel Lazio sono previste subito 1.200 nuove assunzioni, di cui 95 autisti per le ambulanze. In particolare, 574 a tempo indeterminato, 86 a tempo determinato, 528 stabilizzazioni e 10 strutturati universitari, comprese le 584 ore di specialistica alla settimana, per ulteriori 51 milioni di euro nel 2024, che seguono le 600 già effettuate a novembre. Per le nuove assunzioni l'investimento è pari a 191 milioni di euro dall'insediamento del governo Rocca. Complessivamente i contratti a tempo indeterminato, autorizzati dal direttore Andrea Urbani, sono 3.447 da marzo 2023 a oggi, mentre quelli a tempo determinato sono stati 504. Nel piano rientrano anche 95 nuovi autisti di ambulanza a tempo indeterminato per Ares 118 e 102 infermieri a tempo determinato. Le assunzioni danno il via libera all'internalizzazione di 12 ambulanze infermieristiche entro il primo semestre del 2024 come previsto nella prima fase del piano avviato 2021-2022. In attesa dell'inizio della seconda fase di internalizzazione, le assunzioni dei professionisti sanitari in Ares garantiranno l'operatività dei mezzi di soccorso a gestione diretta, attualmente operanti su tutto il territorio regionale. (segue) (Rer)