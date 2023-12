Sanità: nuovo ospedale, posti letto e fondi antincendio, il piano Rocca dopo incendio Tivoli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine il presidente Rocca ha sbloccato subito 376 milioni di euro per il sistema antincendio degli ospedali. L'obiettivo è mettere in sicurezza le strutture sanitarie e per garantire le risorse umane e professionali al Servizio sanitario regionale, necessarie a rendere operativa la nuova programmazione ospedaliera approvata la scorsa settimana. Con la delibera di oggi "sono stati sbloccati i progetti e i fondi per l'antincendio - ha spiegato Rocca -. In questi mesi sono state acquisite le progettazioni e gli studi di fattibilità, da parte delle Aziende sanitarie. Ora la Regione Lazio è pronta per inviare al ministero della Salute la proposta di accordo di programma per utilizzare i fondi di edilizia sanitaria". Intanto l'ospedale di Tivoli, ora sotto sequestro, potrà riaprire tra i 4 e i 6 mesi ma. "I servizi ambulatoriali potranno riprendere a breve ma per qualche mese dovremmo fare meno di quella struttura", ha assicurato Rocca. Dunque sulla sanità del Lazio prosegue il mini "piano Marshall" avviato da Rocca per ridare "dignità a delle strutture mortificate da tempo", ha concluso Rocca. (Rer)