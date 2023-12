Italia-Usa: all’ambasciata di Washington presentato il progetto per portare la pasta nello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi, presso l’ambasciata d’Italia a Washington, la conferenza stampa di presentazione dell’Italian Space Food Project, che porta la cucina italiana nello spazio, con la prossima missione Axiom 3 diretta verso la Stazione spaziale internazionale, il cui lancio è previsto per il 10 gennaio 2024. L’equipaggio, di cui fa parte il colonnello dell'Aeronautica militare Walter Villadei, gusterà infatti cibo italiano sia durante i 14 giorni di quarantena pre-partenza, con menù preparati per l’occasione da Rana, sia in orbita, grazie a prodotti creati ad hoc da Barilla. Il progetto si inserisce nel contesto della candidatura della cucina italiana al patrimonio immateriale dell’Unesco, presentata dal governo italiano a fine marzo.La conferenza stampa si è aperta con un messaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a cui è seguita la conferenza stampa di presentazione del progetto. (segue) (Was)