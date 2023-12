Italia-Usa: all’ambasciata di Washington presentato il progetto per portare la pasta nello spazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questa hanno preso parte il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida; il chief technologist della Nasa, A.C. Charania; il generale di squadra aerea Antonio Conserva; il colonnello Walter Villadei; l’amministratore delegato di Axiom Space, Michael Suffredini; Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo; Giovanni Rana junior, innovation manager del Gruppo Rana; e il presidente di Italian Trade Agency, Matteo Zoppas. “Questa missione ha lo scopo di valorizzare ancora di più la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco: il nostro cibo arriverà nello spazio”, ha detto il ministro, aggiungendo che con la nave Amerigo Vespucci “racconteremo in tutto il mondo quello che l’Italia ha da offrire”. Lollobrigida ha poi ribadito la necessità di “rafforzare sempre più la nostra collaborazione per la tutela di un modello democratico, ed eventi come quello di oggi vanno in questa direzione”. (segue) (Was)