Italia-Usa: all’ambasciata di Washington presentato il progetto per portare la pasta nello spazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice Zappia ha affermato che il progetto si inserisce nella “collaborazione di lunga data e molto ampia tra Italia e Stati Uniti nel settore spaziale: il nostro Paese sta fornendo un contributo fondamentale in questo settore, con creatività e innovazione". Il generale Conserva ha ricordato le diverse attività tese a migliorare “la nostra capacità di sorveglianza degli oggetti spaziali in orbita: siamo molto contenti che ci sia una sinergia con il Sistema Italia”. Il generale ha sottolineato che grazie al progetto ci sarà modo di fare “diversi esperimenti, con un nostro astronauta a bordo: questo garantirà che questi esperimenti possano fruttare il massimo delle opportunità per gli sviluppi futuri, perché l'Aeronautica militare e la Difesa guardano allo spazio come un'opportunità”. Dopo il suo intervento, il generale ha presentato ufficialmente la patch della missione, consegnandola al colonnello Villadei, che piloterà la Crew Dragon fino alla Stazione. (segue) (Was)