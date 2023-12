Italia-Usa: all’ambasciata di Washington presentato il progetto per portare la pasta nello spazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una delle particolarità di questa missione è che abbiamo portato esperimenti che provengono dall'Aeronautica militare, dall'Agenzia spaziale italiana e dall'industria: siamo di fronte veramente a un'operazione di sistema, che dimostra le opportunità che questo volo commerciale può offrire al Paese”, ha detto Villadei, aggiungendo che questa è forse la prima missione italiana nella nuova economia spaziale, mettendo insieme diverse istituzioni. Dall’Aeronautica militare al ministero della Difesa, fino al ministero dell’Agricoltura, alla presidenza del Consiglio, al ministero per il Made in Italy e all’Agenzia spaziale italiana (Asi). “L’Italia è tra i Paesi migliori per generare una innovazione straordinaria e credibile legata al comparto alimentare: per noi è molto interessante, perché potremmo sondare degli aspetti sulla pasta legati al gusto. alla percezione, al profumo, perché non abbiamo quell'esperienza”, ha detto Paolo Barilla, aggiungendo che da ogni esperienza nasce una curiosità ulteriore. “Sono entusiasta di questo progetto, e sono felicissimo da quando sono stato contattato a sedermi insieme a questi illustri signori che hanno esperienza e tecnologie straordinarie per sondare un terreno che per noi è sconosciuto”, ha affermato. (segue) (Was)