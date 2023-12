Italia-Usa: all’ambasciata di Washington presentato il progetto per portare la pasta nello spazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo entusiasti di aver preso parte ad un progetto che ci permette di continuare la nostra missione di diffondere con grande orgoglio l’eccellenza e l’esperienza gastronomica italiana nel mondo e non solo: un obiettivo che, insieme alla propensione per l’innovazione, è da sempre nel nostro Dna”, ha continuato Giovanni Rana Jr. “Si tratta di una grande opportunità: vogliamo far crescere le nostre imprese e aumentare l’export”, ha detto poi Zoppas, sottolineando la necessità di venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese. “Per il futuro si stanno facendo ragionamenti su tecnologie che al momento ancora non esistono, e se pensiamo alla vita nello spazio o su un altro pianeta dobbiamo pensare anche alle necessità che avremo una volta lì: si aprono allora grandi opportunità, il settore aerospaziale italiano conta circa sette miliardi di export”, ha spiegato. Lollobrigida, in chiusura, ha anche sottolineato il ruolo del giverni, che deve avere una visione e rafforzare il sistema italiano in un quadro mondiale di alleanze sinergiche con chi ha valori comuni su quello che deve essere il futuro, fatto di sostenibilità ambientale e di sicurezza alimentare. (Was)