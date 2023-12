Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine dell’evento Atreju, la manifestazione annuale della destra italiana in corso a Castel Sant’Angelo a Roma. “L’autonomia differenziata è finalizzata per avere la garanzia dei diritti in tutte le aree del Paese”, ha aggiunto. (Rin)