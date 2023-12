Sanità: Simeoni (FI), da Rocca segnale importante per rilancio sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal presidente del Lazio, Francesco Rocca "è arrivata oggi una risposta immediata e concreta per il potenziamento e il rilancio della sanità del Lazio. Era importante, e necessario, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Tivoli". Lo afferma in una nota il consigliere di Forza Italia del Lazio, Giorgio Simeoni. "Azioni nette che prevedono investimenti per la realizzazione di nuovi ospedali, un forte potenziamento del personale sanitario tra nuove assunzioni, molte delle quali a tempo indeterminato, e stabilizzazioni, l'acquisto di nuovi posti letto e lo sblocco dei fondi per l'adeguamento delle strutture ospedaliere alle norme antincendio - spiega -. La sanità è al centro del programma di questa maggioranza e Forza Italia continuerà a fare la sua parte". (Com)