Ue: Sanchez, giornata storica, congratulazioni a Ucraina e Moldova per avvio negoziati

- Oggi è una giornata storica per l’Europa: la Spagna si congratula con Ucraina e Moldova per la decisione del Consiglio europeo di avviare i negoziati per la loro adesione all'Ue. Lo ha scritto su X il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. "Accogliamo con favore anche il riconoscimento dello status di candidato alla Georgia e il progresso della Bosnia-Erzegovina. Noi 27 riconosciamo lo sforzo che tutti loro stanno facendo", ha aggiunto Sanchez. (Spm)