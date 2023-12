Ucraina: von der Leyen, apertura negoziati adesione giorno storico per Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di aprire i negoziati di adesione all'Ue per l'Ucraina e la Moldova , e di garantire lo status di Paese candidato alla Georgia è una decisione storica per l'Unione europea. A scriverlo su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "I leader europei hanno deciso di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldova e di concedere lo status di Paese candidato alla Georgia. Una decisione strategica e un giorno che rimarrà impresso nella storia della nostra Unione. Orgogliosi di aver mantenuto le nostre promesse e felici per i nostri partner", si legge nel messaggio di von der Leyen. (Beb)