Lavoro: Spi Cgil, giunta Rocca fa cassa su anziani, rifinanziare legge invecchiamento attivo

- Nel Lazio "una persona su quattro è un over 60 e l'indice di vecchiaia, nei prossimi anni, arriverà al 190 per cento eppure la giunta Rocca nel bilancio previsionale non ha finanziato la legge regionale sull'invecchiamento attivo, una norma attesa da anni e promossa dai sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil nel 2021". Lo afferma in una nota lo Spi Cgil di Roma e del Lazio. "Non aver rifinanziato la legge vuol dire negare la possibilità al 25 per cento della popolazione regionale di partecipare alla vita attiva, valorizzandone le esperienze le capacità e i percorsi dell'intera esistenza - spiega -. Quella dell'invecchiamento attivo è soprattutto una legge di civiltà che la Regione Lazio deve valorizzare anche perché è una normativa all'avanguardia nel panorama nazionale e non sfruttarne a pieno tutte le potenzialità rappresenterebbe un danno per una gran parte della popolazione regionale che, facciamo notare, attraverso l'addizionale regionale all'Irpef garantisce un importante gettito di risorse nelle casse della Regione Lazio, anche per effetto del mancato rifinanziamento del fondo taglia tasse per ridurre la pressione fiscale, le quali non si traducono in investimenti a sostegno delle pensionate e dei pensionati. La giunta Rocca - conclude - faccia un passo indietro, smetta di fare cassa sulle persone anziane e rifinanzi la legge". (Com)