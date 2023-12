Ue: Metsola, è un momento di orgoglio per l'Europa, l'Ucraina e la Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un momento di orgoglio per l'Europa, per l'Ucraina e per la Moldova. Lo ha scritto su X la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola commentando la decisione del Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione all'Ue per Kiev e Chisinau. “Per tutti coloro che lottano per i nostri valori. Per tutti coloro che guardano all'Europa come a un faro di speranza. Abbiamo mantenuto le nostre promesse. Abbiamo fatto la storia. Ora scriveremo insieme il futuro”, ha scritto Metsola che poi si è congratulata con la Georgia che ha invece ottenuto lo status di Paese candidato. “Congratulazioni al popolo georgiano per una giornata storica per il Paese e per l'Ue”, ha scritto la presidente. “Abbiamo ascoltato voi e le vostre aspirazioni europee e oggi la Georgia è orgogliosa di aver ottenuto lo status di candidato all'Ue. Questo significa speranza”, ha aggiunto Metsola. La presidente dell'Europarlamento ha poi parlato della Bosnia Erzegovina che, “in quanto Paese candidato all'Ue, ha una chiara prospettiva europea. Con i progressi nelle riforme, l'Ue avvierà i negoziati di adesione”. “Il Parlamento europeo continuerà a sostenere il popolo della Bosnia-Erzegovina in questo percorso europeo”, ha concluso Metsola. (Beb)