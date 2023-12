Fisco: Turi (Commercialisti): recuperare compliance amministrazione finanziaria-contribuenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Giovanni Iaccarino (già Giudice Tributario e dottore commercialista): "La digitalizzazione è un mito che viene sbandierato come la soluzione di tutti i problemi. Il suo fiore all'occhiello è l'intelligenza artificiale che però deve essere maneggiata con cura. Finchè la digitalizzazione è solo uno strumento al servizio dell'uomo per facilitarne l'attività va bene; se parliamo di sostituzione dell'apporto umano allora la cosa si fa pericolosa. L'applicazione dell'Ia nel campo della giurisprudenza è assolutamente da escludere". Elvira Catuogno (vicepresidente commissione Contenzioso tributario) ha sottolineato: "Come professionisti guardiamo con grande attenzione al processo di riforma del contenzioso tributario dal quale ci aspettiamo cambiamenti concreti in termini di equità ed efficienza". (Ren)