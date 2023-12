Rifiuti: Gualtieri, a Roma 600 mila tonnellate indifferenziato, livello differenziata al massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portata da 600 mila tonnellate per il termovalorizzatore di Roma "nasce da un calcolo su quella che sarà la quota di indifferenziata, in una grande città con un'altissima presenza di turisti, che resterà nonostante porteremo al massimo livello possibile nei prossimi anni la differenziata". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione del dibattito "Capitale pulita" nell'ambito del ciclo di incontri "Roma Locomotiva d'Italia" organizzato dal quotidiano "Il Tempo". "Non c'è alcun 20 per cento di residuo che andrà in discarica, le ceneri saranno riciclate e la minima quota residuale smaltita da chi realizza l'impianto", ha aggiunto. (Rer)