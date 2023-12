Roma: Prefetto, sgombero in viale Policlinico senza criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sono concluse, senza criticità per l'ordine pubblico, le operazioni di sgombero e di riconsegna alla proprietà dello stabile di viale del Policlinico n. 137, occupato sin dal dicembre 2009". Lo comunica in una nota il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, esprimendo grande soddisfazione. "L'emergenza abitativa è uno dei più grandi problemi della Capitale e il Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica lo sta affrontando con grande decisione e coesione. Grazie all'impegno di tutti, Questura, Comune, Ater e Forze dell'Ordine, è stato possibile effettuare l'operazione trovando una soluzione alternativa alle situazioni di fragilità presenti". Lo stabile, censito nel Piano sgomberi, era occupato da diversi nuclei famigliari, con la presenza di molti minori e anziani. (Com)