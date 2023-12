Rifiuti: Gualtieri, termovalorizzatore coerente con livello ambizioso riduzione e riciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Non penso si debba termovalorizzare tutto ma va fatto per la quota di indifferenziato e in una città come Roma la quota di indifferenziato è 600 mila tonnellate l'anno. Abbiamo stimato la portata del termovalorizzatore sulla base di un livello ambizioso per la città di Roma in termini di riduzione e riciclo dei rifiuti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione del dibattito "Capitale pulita" nell'ambito del ciclo di incontri "Roma Locomotiva d'Italia" organizzato dal quotidiano "Il Tempo".(Rer)